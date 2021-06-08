إثيوبيا: ملتزمون بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي مع السودان وأزمة سد النهضة

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، رضوان حسين، اليوم الثلاثاء، على التزام بلاده بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان.

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وخلال لقائه مع السفيرة رايشيل أومامو، وزيرة خارجية جمهورية كينيا، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، أكد رضوان حسين أن "إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة".

وفي سياق منفصل، أشار الوزير الإثيوبي إلى " تقديره للتحقيقات المشتركة الجارية بين اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة"، لافتا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بعد التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة في إثيوبيا".

وأضاف أن "الجهود الإنسانية للحكومة مشجعة"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تقديم دعم ملموس والامتناع عن التسييس غير الضروري للمسألة".

المصدر: RT