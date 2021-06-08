باكستان تعلن أنها رفضت منح قواعد عسكرية للولايات المتحدة

نقلت صحيفة "ديلي باكستان" عن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن إسلام آباد رفضت منح واشنطن قواعد عسكرية.

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وفي معرض رده على تقرير إعلامي أمريكي يتعلق بقواعد في دولة واقعة في جنوب آسيا للعمليات في أفغانستان، قال قريشي إن "باكستان رفضت إعطاء قواعد عسكرية للولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أبلغت جميع الأحزاب السياسية أنها لا تنوي السماح بأي قاعدة عسكرية أمريكية.

وعلق رئيس الدبلوماسية الباكستانية على تقرير لصحيفة أمريكية بارزة، بالقول إن الأمر قد يكون تعبيرا عن رغبتهم، لكن لا يمكن حتى مجرد الحديث عن السماح لهم بالعمل من باكستان، لأننا يجب أن نضع في اعتبارنا مصالحنا الخاصة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت يوم الاثنين أن الولايات المتحدة تواصل التركيز على باكستان كقاعدة عسكرية في المنطقة، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود في الوقت الحالي.

المصدر: dailypakistan.