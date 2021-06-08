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إيران.. استطلاع للرأي يكشف توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

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إيران.. استطلاع للرأي يكشف توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية
Reuters WANA NEWS AGENCY
حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني الأسبق، يسجل كمرشح للانتخابات الرئاسية بوزارة الداخلية في طهران
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كشف مركز "ISPA" الرسمي لاستطلاعات الرأي في ‎إيران أن توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية صعدت بنسبة ضئيل لتصل 38% بعد المناظرة الأولى لمرشحي ‎الانتخابات.

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وفي التفاصيل، أوضح مركز "ISPA":

- 30.7% من الإيرانيين شاهدوا المناظرة الأولى لمرشحي ‎الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي حول ‎الاقتصاد.

- توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات تصعد بشكل ضئيل لتصل 38% بعد المناظرة، حيث كانت 37% قبلها.

إيران.. استطلاع للرأي يكشف توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية
إيران.. استطلاع للرأي يكشف توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو.

وتسعى السلطات الإيرانية إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تحقيق أدنى نسبة اقتراع في تاريخها في الانتخابات البرلمانية عام 2020.

المصدر: RT

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