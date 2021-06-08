إيران.. استطلاع للرأي يكشف توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية
Reuters WANA NEWS AGENCY
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كشف مركز "ISPA" الرسمي لاستطلاعات الرأي في إيران أن توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية صعدت بنسبة ضئيل لتصل 38% بعد المناظرة الأولى لمرشحي الانتخابات.
وفي التفاصيل، أوضح مركز "ISPA":
- 30.7% من الإيرانيين شاهدوا المناظرة الأولى لمرشحي الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي حول الاقتصاد.
- توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات تصعد بشكل ضئيل لتصل 38% بعد المناظرة، حيث كانت 37% قبلها.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو.
وتسعى السلطات الإيرانية إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تحقيق أدنى نسبة اقتراع في تاريخها في الانتخابات البرلمانية عام 2020.
المصدر: RT