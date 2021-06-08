مسؤول: الإكوادور تسعى لاستئناف العلاقات مع روسيا على كل المستويات

أعلن منسق وزارة خارجية الإكوادور لشؤون اللقاحات، برادو إسبينوسا، أن حكومة بلاده تريد أن تستأنف العلاقات الثنائية مع روسيا "على كل المستويات وفي كل المجالات الممكنة".

وقال إسبونوسا في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "إن الفكرة التي أعلنها وزير الخارجية ووزير الإنتاج والتجارة والاستثمارات والرئيس (غويلرمو) لاسو نفسه، تكمن في أنهم يريدون استئناف العلاقات الثنائية مع روسيا على كل المستويات وفي كل المجالات الممكنة".

وأشار إلى أن قيادة الإكوادور السابقة لم تقم بتطوير العلاقات مع موسكو وأن السلطة الحالية تنوي تغيير الوضع في هذا المجال، مضيفا أن حكومة بلاده تعتبر روسيا شريكا تجاريا هاما، ولذلك من الضروري تحسين العلاقات الثنائية معها.

وتابع: "يعتبر الرئيس لاسو روسيا واحدا من أهم الشركاء التجاريين للإكوادور. وتمثل روسيا بالنسبة لنا سوقا هامة للغاية".

المصدر: نوفوستي