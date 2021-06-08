ريابكوف: التوتر في أوكرانيا سيستمر بسبب السياسة الأمريكية غير المسؤولة

عبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده أن الولايات المتحدة تمارس سياسة غير مسؤولة تجاه أوكرانيا، مما يساهم في إبقاء الوضع المتوتر في هذا البلد.

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وفي تعليقه على المكالمة الأخيرة بين الرئيسين الأمريكي، جو بايدن، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قال ريابكوف أمام الصحفيين: "ننطلق من أن التوتر (في أوكرانيا) الناتج عن هذا الخط غير المسؤول (للولايات المتحدة) سيستمر".

وأضاف: "أظن أن هذا هو العنصر الحتمي للمحاولات الأمريكية الأوكرانية لعرض مستوى التفاهم العالي. لا يوجد هنا شيء جديد يغير الوضع العام... إن محتوى السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا مفهوم بالنسبة لنا، ولا تحمل هذه السياسة أي عنصر للتأثير على كييف بهدف ضمان ولو الحد الأدنى لتنفيذ بنود اتفاقيات مينسك من جانب أوكرانيا.

المصدر: تاس