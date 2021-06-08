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كندا تعتبر العقوبات الروسية ضدها "غير مبررة"

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كندا تعتبر العقوبات الروسية ضدها
Reuters LARS HAGBERG
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اعتبرت الخارجية الكندية قرار روسيا حظر دخول تسعة مسؤولين كنديين رفيعي المستوى أراضيها، قرارا "غير مبرر ومرفوضا".

وقال مصدر في الخارجية الكندية في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن كندا اطلعت على القرار الروسي، وأعرب عن قلقه إزاء الوضع في مجال حقوق الإنسان في روسيا.

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وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت يوم الاثنين عن فرض عقوبات على 9 مسؤولين كنديين، بينهم مسؤولون أمنيون كبار مثل وزير العدل ومدير الاستخبارات العسكرية ونائب وزير الدفاع.

واتخذت موسكو قرارها ردا على العقوبات الكندية التي فرضتها أوتاوا في مارس الماضي على مسؤولين كبار روس على خلفية قضية الناشط أليكسي نافالني، المدان بالاختلاس في روسيا.

المصدر: نوفوستي

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