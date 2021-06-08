المتحدث باسم حزب أردوغان: العلاقات مع مصر متجذرة واستخبارات البلدين على تواصل

أكد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، أن العلاقات مع مصر متجذرة واستخبارات البلدين على تواصل.

وأوضح أن استخبارات البلدين تواصل محادثاتها حول المسائل الأمنية، رغم انقطاع العلاقات بين البلدين.

وقال عمر جليك إن "المحادثات التي بدأت بين أجهزتنا الاستخباراتية انتقلت إلى إطار وزارة الخارجية".

وتابع قائلا: "من الآن فصاعدا، سيتم اتخاذ خطوات تمكننا من التركيز على قضايا ملموسة من خلال المحادثات المتبادلة والمشاورات".

وبين جليك أنه لدى تركيا ومصر أمور عليهما القيام بها بشأن العلاقات الثنائية، والتباحث بخصوص ليبيا ومستقبلها، والبحر المتوسط، ومستقبل العلاقات بين البلدين.

وأكد أن تركيا تحمل "نهجا إيجابيا" بهذا الخصوص.

المصدر: الأناضول