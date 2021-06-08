حزب "العدالة والتنمية" التركي: نتبع نهجنا لإلغاء الصفحات السلبية مع واشنطن

كشف المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، عما تطمح إليه أنقرة من اللقاء المنتظر بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال عمر جليك إن نهج أنقرة "هو إلغاء الصفحات السلبية وحل المشكلات والتوجه أكثر نحو المجالات الإيجابية، ونتمنى أن تكون تحضيرات الجانب الآخر في هذا الاتجاه".

وأوضح جليك في تصريحات خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، أن اللقاء المنتظر في بروكسل على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" منتصف يونيو الجاري، "يعتبر الأول بين الرئيسين وجها لوجه" بعد تولي بايدن الرئاسة.

وذكر أن بايدن وأردوغان يعرفان عن كثب النهج السياسي لكل منهما، وأن الرئيس الأسبق باراك أوباما كلف بايدن آنذاك بملف العراق.

وأضاف: "لدينا مع الولايات المتحدة أجندة كبيرة تبدأ من التحالف، وناضلنا جنبا إلى جنب في العديد من مناطق العالم من أجل حماية الحريات والقيم، والحفاظ على القيم السياسية، ولكن مع الأسف هناك صفحات سلبية في هذه الأجندة الكبيرة".

وأوضح جليك أن آخر هذه الصفحات "اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية المزعومة"، إضافة إلى قضايا رئيسية مثل دعم الجانب الرومي في قضية قبرص، والدعم الأمريكي لتنظيمي "ب ي د"، و"ي ب ك" الإرهابيين بذريعة مكافحة "داعش" الإرهابي، وحماية تنظيم "غولن".

وأشار إلى أنهم يتطلعون إلى حل المشاكل بين البلدين خلال اللقاء بين أردوغان وبايدن، مؤكدا أن رغبة تركيا تتمثل في "إزالة هذه الصفحات السلبية" في القضايا الرئيسية.

ولفت جليك إلى أن حكومة تركيا والرئيس وحزب العدالة والتنمية يتمتعون بتجربة بالغة الأهمية في ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "ننتظر في فترة ولاية بايدن إزالة هذه السلبيات والتوجه إلى مناخ أكثر إيجابية. جهود تركيا بهذا الاتجاه، ونهجها يتمثل بإزالة الصفحات السلبية وحل هذه المشاكل، والتوجه نحو مجالات إيجابية، ونتمنى من الجانب الأمريكي أن تكون تحضيراته بهذا الاتجاه أيضا".

وكان أردوغان وبايدن قد اتفقا خلال اتصال هاتفي في 23 أبريل الماضي على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة زعماء الناتو في بروكسل منتصف يونيو.

المصدر: الأناضول