الصين: تسييس موضوع منشأ كورونا يشبه أكاذيب امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل

شبهت الصين الاتهامات الموجهة إليها بشأن منشأ فيروس كورونا، بما وجّه للعراق من اتهامات باطلة بامتلاكه أسلحة دمار شامل قبل سنوات.

وكتب المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو على "تويتر"، أن "منشأ كوفيد-19 موضوع العلم ويجب أن يدرسه بشكل مشترك العلماء حول العالم، وعدم تسييسه".

The campaign to politicize the study of origins and smear China is no different from the lies about Iraq possessing weapons of mass destruction (WMD) 12 years ago. — Liu Pengyu 刘鹏宇 (@SpoxCHNinUS) June 7, 2021

وأضاف أن "أي استنتاج يجب أن يستخلص بالتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية وبناء على الأساليب العلمية".

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وشدد على أن "الحملة الرامية لتسييس دراسة منشأ الفيروس والتشهير بالصين لا تختلف عن الأكاذيب حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد نشرت تقريرا، جاء فيه أن تسلسل التركيب الوراثي الخاص بفيروس كورونا يشير إلى أن الفيروس تم تخليقه في مختبر صيني.

المصدر: RT