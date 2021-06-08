مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ينتقد مواقف وكالة الطاقة الذرية

وجه مندوب إيران لدى الأمم المتحدة كاظم غريب آبادي رسالة إلى رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتقد فيها مواقفه تجاه برنامج إيران النووي.

وقال آبادي في سلسلة تغريدات على "تويتر" يوم الاثنين: "تظهر مواقف رافائيل ماريانو غروسي النهج المتحيز للأمانة العامة تجاه تفاعلاتها مع إيران، والتي تتجاهل مستوى التعاون والمشاركة".

وأضاف: "يمكن أن يتحول هذا النهج إلى عقبة أمام تفاعلات حسن النية في المستقبل بين الجانبين".

وتابع قائلا: "يفتقر تقرير الوكالة إلى النقطة "ج" فهي ليست "متسقة" في العلاقات مع خلفية التعاون بين الجانبين. التقرير ليس "جديرا بالمصداقية" لأنه لا يعتمد على مصادر موثوقة".

وأفاد بأن تقرير الوكالة ليس "مقنعا" لأنه لا يحتوي على جميع جوانب التعاون والتقدم المحرز بين إيران والوكالة.

The Agency report lacks triple C: it's not “consistent” in relations with the background of cooperation between two sides; it's not “credible” since is not based on reliable sources; it's not “convincing” since does not contain all aspects of the cooperation and progress made. 2 — Gharibabadi (@Gharibabadi) June 7, 2021

وشدد على أن المشاركة البناءة بين الطرفين تتطلب بيئة إيجابية، مؤكدا أهمية تجنب التعبير عن أي حكم مسبق ومخاوف مصطنعة، فضلا عن المبالغة غير الضرورية في بعض القضايا التافهة.

وأضاف: "لا ينبغي للوكالة أن تتصرف وكأنها تدعم الأجندة السياسية للبعض ضد البعض الآخر.. يتعين عليها أن تنأى بنفسها عن أي أجندة سياسية ويجب أن تتخذ موقفا واضحا من التهديد النووي الإسرائيلي وعدم قبول بقاءه خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واستمرار تحديها لإخضاع جميع أنشطتها ومنشآتها النووية للضمانات.

The Agency has to distance itself from any political agenda and must take a clear stand on Israeli regime nuclear threat and unacceptability of it remaining outside the NPT and its continuing defiance to place all its nuclear activities and facilities under safeguards.4 — Gharibabadi (@Gharibabadi) June 7, 2021

المصدر: RT