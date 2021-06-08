السنغال.. ضبط أكثر من 8 أطنان من الحشيش في البحر

أعلنت وزارة القوات المسلحة في السنغال أن البحرية اعترضت يوم الأحد مركبا كان يحمل أكثر من 8 أطنان من الحشيش قبالة ساحل البلاد.

وتم إيقاف المركب الذي كان يرفع علم توغو على بعد 140 كيلومترا من العاصمة دكار الواقعة على ساحل البلاد وعلى متنه 7 أشخاص.

وبعد اقتياد المركب إلى قاعدة بحرية في دكار اكتشفت السلطات أنه يحمل 8.3 طن من مخدر الحشيش في 279 كيسا، وأكياسا معبأة بالجص.

وفي وقت سابق من العام الجاري، ضبطت في النيجر 17 طنا من مخدر الحشيش قيمتها 31 مليون يورو (37 مليون دولار) وكانت أكبر كمية ضبطت في تاريخ البلاد.

المصدر: وكالات