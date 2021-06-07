واشنطن لدول الناتو.. جاء وقت تقاسم التكاليف

أعلن جيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي، أن الأخير سيبلغ الدول الحلفاء في "الناتو"، بأهمية "تقاسم التكاليف".

وقال: "ليس فقط التزام 2%، الذي تعهد به حلفاء الناتو في عام 2014 في قمة ويلز.. نشدد على ضرورة مساهمة الدول الحلفاء ليس فقط بالمال، ولكن في التدريبات والعمليات التي يجريها حلف شمال الأطلسي أيضا".

يذكر أنه في العام 2014، وفي قمة الناتو في ويلز، تقرر زيادة جميع دول الحلف إنفاقها الدفاعي إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.

المصدر: RT