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إدارة بايدن تعتزم تعيين مبعوث خاص لمتابعة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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إدارة بايدن تعتزم تعيين مبعوث خاص لمتابعة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية
Reuters POOL
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم تعيين مبعوث خاص لمتابعة الوضع في مجال حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وقال بلينكن خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب، اليوم الاثنين: "سنتقدم بهذه المبادرة، وليس بوسعي أن أحدد الجدول الزمني لها، لكننا عازمون على القيام بذلك".

وكانت الولايات المتحدة قد أنجزت مراجعة السياسات تجاه كوريا الشمالي التي أعلنت عنها بعد تولي جو بايدن مهام الرئاسة في يناير الماضي.

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وأعلنت واشنطن أنها ستواصل الضغط على بيونغ يانغ من أجل تحقيق نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بالكامل.

وبحث بايدن ملف كوريا الشمالية مع حلفائه من اليابان وكوريا الجنوبية. واتفق الرئيس الأمريكي مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن على التعاون بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

المصدر: رويترز

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