بريطانيا تكشف عبارة لن يذكرها جونسون خلال لقائه المرتقب مع بايدن

كشف مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن بوريس جونسون لن يركز على "العلاقة الخاصة" بين بريطانيا والولايات المتحدة في اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح المكتب، أن "جونسون يفضل عدم استخدام عبارة عن العلاقات الخاصة بين الدولتين".

وأضاف: "هذا لا ينتقص من الأهمية التي يوليها رئيس الوزراء للعلاقات بين لندن وواشنطن".

ومن المقرر أن يلتقي بايدن بجونسون والملكة إليزابيث الثانية هذا الأسبوع، وكذلك سيحضر قمة مجموعة السبع الكبار.

من جهته، أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أنه يعتبر "الاجتماع بين بايدن وجونسون، تأكيد على القوة التي لا تلين للعلاقات الخاصة بين البلدين".

المصدر: "سبوتنيك" + "نوفوستي"