تركيا: نهدف إلى تعزيز العلاقات مع فرنسا على أساس الاحترام المتبادل
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن "بلاده تهدف إلى تعزيز العلاقات مع فرنسا على أساس الاحترام المتبادل".
وفي تغريدة عبر "تويتر" حول لقائه مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى باريس، أوضح تشاووش أوغلو أنه "بحث مع لودريان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية".
وأضاف: "نهدف إلى تعزيز علاقاتنا مع فرنسا على أساس الاحترام المتبادل".
#Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la çok boyutlu ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 7, 2021
Fransa’yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz. 🇹🇷🇫🇷 pic.twitter.com/SxUg44uVxS
ويجري تشاووش أوغلو، زيارة بدأت الأحد إلى باريس تلبية لدعوة لودريان تستغرق يومين.
المصدر: "الأناضول"