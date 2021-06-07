لودريان يعرب عن قلق باريس إزاء الوضع في دونباس

بحث وزيرا الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان والألماني هايكو ماس في اتصال هاتفي مع نظيرهما الروسي سيرغي لافروف الوضع في أوكرانيا.

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وجاء في بيان عن الوزارة أن لودريان "أشار إلى "قلق فرنسا العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا على طول خط التماس" بين طرفي النزاع المسلح في منطقة دونباس.

وجاء في البيان أن الوزير الفرنسي أشار إلى ضرورة مشاركة جميع أطراف النزاع في ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وأهمية مواصلة العمل ضمن إطار "صيغة النورماندي" المنخرطة فيها روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا.

كما ذكرت الخارجية الفرنسية أن لودريان أكد أيضا "تطلع فرنسا إلى المساهمة في وقف التوتر في العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان ومعالجة المسائل المتعلقة بالنزاع الذي وقع بين البلدين الخريف الماضي".

وأضافت أن الوزير أكد "عزم فرنسا على أن تواصل بالتنسيق المكثف مع روسيا أنشطة رؤساء مجموعة مينسك للتسوية في قره باغ، ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

المصدر: "إنترفاكس" + "تاس"