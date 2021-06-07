فرنسا ترسل نسخة مصغرة عن تمثال الحرية إلى الولايات المتحدة

بعثت فرنسا هدية للولايات المتحدة عبارة عن نسخة طبق الأصل عن تمثال الحرية، أصغر حجما وعلى قالب من الجص.

وسيقوم التمثال المصنوع من البرونز الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 3 أمتار، برحلة تستغرق تسعة أيام عبر المحيط الأطلسي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يبحر على متن سفينة حاويات من ميناء لوهافر الفرنسي إلى بالتيمور بالولايات المتحدة.

سيتم بعد ذلك نقل التمثال إلى جزيرة إليس، ليصل في الوقت المناسب لاحتفالات يوم الاستقلال في الرابع من يوليو.

يتم بعد ذلك عرض النسخة المصغرة من تمثال الحرية في حدائق السفارة الفرنسية في واشنطن العاصمة، حيث يصل إلى هناك في الوقت المناسب للاحتفال بيوم الباستيل الذي تحييه فرنسا في الرابع عشر من يوليو، وسيبقى التمثال هناك طوال العقد المقبل.

هذا ويرمز تمثال الحرية الضخم في ميناء نيويورك، للنحات أوغست بارتولدي، إلى ترحيب الولايات المتحدة بالمهاجرين الباحثين عن اللجوء والحرية على أراضيها.

كما أنه بمثابة نصب تذكاري يرمز إلى الصداقة الفرنسية – الأمريكية.

المصدر: AP