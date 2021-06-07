تركيا.. علي باباجان يحذر من خطورة تأخر التحقيق مع "رجال أردوغان"

انتقد رئيس "حزب الديمقراطية والتقدم" التركي علي باباجان التزام الجهات القضائية الصمت، تجاه الاتهامات التي وجهها زعيم المافيا سادات بكر لعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين.

وتعليقا على مقاطع الفيديو التي يبثها سادات بكر من دبي، اعتبر باباجان أن عدم اتخاذ النيابة العامة إجراءات على الرغم من تداول الادعاءات بشكل واضح وصريح، هو أمر في غاية الخطورة.

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وأضاف: "هناك شخصيات معنية من هذه الإدعاءات ومن بينهم مقربين للرئيس والعديد من الوزراء والبلديات والأوقاف والصحفيين والجمعيات.. تم تداول الادعاءات علانية، لكن النيابة لم تبدأ إجراءاتها للتحقيق في الأمر.. هذا وضع شديد الخطورة" وطالب بإسناد الأمر إلى كوادر ذات كفاءة وجه السرعة.

وصرح بأنه بإمكان تركيا التحسن بقدر سرعة استيقاظها من هذا الكابوس، مشيرا إلى أن سبب كل هذه المشكلات هو "الإدارة السيئة".

وتابع: "عندما يبدأ السياسيون في تلقي المال من الكيانات الغير قانونية حتى ولو بشكل جزئي فإن هذا الأمر يفتح المجال أكثر أمام تلك الكيانات الغير قانونية.. البلاد تغرق في مستنقع".

المصدر: "زمان" التركية