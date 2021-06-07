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جنيف.. تغيير مسارات وسائل النقل تحضيرا لقمّة بوتين بايدن

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جنيف.. تغيير مسارات وسائل النقل تحضيرا لقمّة بوتين بايدن
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منتزه "لاغرانج" في جنيف
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باشرت سلطات جنيف في سويسرا تغيير عدد من مسارات وسائل النقل العامة في المدينة، في إطار التحضيرات الأمنية واللوجستية لاستضافة قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

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وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن الإجراءات المتخذة أسفرت عن تقييد حركة المرور حول منتزه "لاغرانج"، حيث من المتوقع انعقاد لقاء القمة في الـ16 من يونيو الجاري.

وأشارت إلى أن التعديلات شملت مساري حافلتين كهربائيتين عادة ما تمران قرب المنتزه المذكور.

المصدر: "نوفوستي"

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