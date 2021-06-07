الجيش الألماني يشحن الجعة الفائضة من أفغانستان

أعلن الجيش الألماني، الاثنين، أنه وجد حلا لمشكلة لوجستية غير عادية تواجهها قواته في أفغانستان، ألا وهي وفرة الجعة "البيرة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية كريستينا روتسي، إن "القرار الأخير الذي اتخذه القائد الألماني في أفغانستان بحظر استهلاك المشروبات الكحولية لأسباب أمنية، أدى إلى تكدس الجعة والنبيذ والمشروبات المخلوطة في معسكر مارمال في مدينة مزار شريف".

وأضافت: "الجيش عثر على مقاول مدني سيعيد المشروبات الكحولية إلى خارج البلاد قبل انسحاب القوات الألمانية من أفغانستان مع انتهاء مهمة الناتو خلال الأشهر المقبلة".

وأكدت، أن "22.6 ألف لتر من المشروبات الكحولية، بما فيها ما يقرب من 60 ألف علبة من الجعة، لا يمكن بيعها في أفغانستان بسبب القيود الدينية المحلية، كما لا يمكن تدميرها لأسباب بيئية".

وأوضحت: "عائدات بيع المقاول الألماني للجعة في مكان آخر من المتوقع أن تغطي تكلفة نقلها خارج البلاد".

المصدر: "أ ب"