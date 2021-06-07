احتجاجات في مينيابوليس الأمريكية بعد مقتل مواطن من أصول إفريقية برصاص الشرطة

لا تهدأ في مدينة مينيابوليس الأمريكية الاحتجاجات على مقتل مواطن من أصول إفريقية برصاص الشرطة، حسبما أفادت قناة CBS Minnesota التلفزيونية، اليوم الاثنين.

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وفي وقت سابق أفادت الشرطة المحلية بأنها تلقت مذكرة توقيف أصدرت بحق وينستون سميث (32 عاما) المتهم بحيازة سلاح ناري بطريقة غير شرعية. ولدى محاولة إلقاء القبض عليه أطلق سميث النار على رجال الأمن من نافذة سيارة مركونة، ورد أفراد الشرطة بإطلاق النار عليه، ما أسفر عن مقتله في المكان.

وأثار مقتل سميث احتجاجات في مينيابوليس تستمر لليوم الرابع على التوالي. ويوم الأحد، خرج أكثر من مئة شخص إلى شوارع المدينة للمطالبة بإجراء تحقيق نزيه بحقه.

ومنذ مايو 2020، شهدت مدن أمريكية عدة موجات من الاحتجاجات وأعمال الشغب الموجهة ضد عنف رجال الأمن ومظاهر العنصرية في البلاد، وذلك بعد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية، لدى عملية توقيفه من قبل الشرطة في مينيابوليس.

المصدر: "نوفوستي"