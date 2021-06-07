اتحاد السياحة الروسي يعلن تكلفة سياحة التطعيم ضد فيروس كورونا للأجانب

قال رئيس الاتحاد الروسي للسياحة، أندري إغناتيف، إن تكلفة سياحة الأجانب لغرض التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا ستكون 700 دولار على الأقل للفرد، بما في ذلك الإقامة والاستشارات الطبية.

وقال رئيس اتحاد السياحة الروسي، اليوم الاثنين، إن "المشرفين على تنظيم الرحلات يعملون على توفير خيارين لسياحة التطعيم"، موضحا أن الخيار الأول هو رحلة مدتها 21 يوما، ستتضمن كذلك بالإضافة إلى اللقاح، برنامجا متنوعا ثقافيا ورحلات تشمل مناطق مختلفة في روسيا، وستتراوح كلفة هذا الخيار بين 1500 و2500 دولار.

أما الخيار الثاني يتضمن رحلتين مدة كل منهما 3 أيام، والتكلفة شاملة للإقامة والتنقلات والاستشارات الطبية والتطعيم من 700 دولار دون احتساب ثمن تذكرة السفر".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أنه أصدر تعليمات إلى الحكومة للعمل على مسألة تنظيم التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا للأجانب.

وأكد أنه يمكن لروسيا أن توفر فرصة للمواطنين الأجانب لزيارتها بهدف تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورنا.

المصدر: نوفوستي