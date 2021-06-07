والدا الأسيرين الإسرائيليين الأحياء في غزة ينفيان أن يكون ما بثته "كتائب القسام" لأي من أبنائهما

نفت عائلتا الأسيرين الإسرائيليين الأحياء بقطاع غزة، هشام السيد وأبراهام منغستو، أن يكون التسجيل الذي بثته "كتائب القسام" الليلة الماضية، لأي من أبنائهما.

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وأفادت القناة "12" العبرية نقلا عن والد هشام السيد، أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة بأن "الصوت الذي بثته قناة الجزيرة ليس صوت ابنه هشام".

هذا ونقلت القناة "12" رد والدة أفيرا منغيستو على التسجيل، حيث قالت: "سمعت التسجيل مثل أي شخص آخر، ويمكنني أن أقول بشكل لا لبس فيه إن هذا ليس ابني، إنه ليس صوته، أنا أنتظر ابني وآمل أن ألتقي به في أقرب وقت".

ونشرت قناة "الجزيرة"، أمس الأحد، تحقيقا صحفيا بعنوان "ما خفي أعظم.. في قبضة المقاومة"، قابل فيه معد التحقيق نائب قائد أركان "كتائب القسام" مروان عيسى، في أول ظهور إعلامي له.

وكشفت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، لأول مرة عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الأسرى لديها يقول فيه: "أنا الجندي الإسرائيلي الموجود في الأسر لدى كتائب القسام، أتمنى أن إسرائيل تعمل على استعادتنا.. أتساءل هل زعماء الدول يفرقون بين الأسرى الجنود، وهل يتطرقون لهم ويعملون على إطلاق سراحهم؟ إنني أموت كل يوم من جديد، وأشعر بالأمل في أن أكون مع عائلتي عما قريب".

المصدر: "الجزيرة" + "معا"