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مقتل رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا

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مقتل رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا
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الرئيس السابق لوكالة الفضاء الإسرائيلية آفي هار إيفين
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوفاة آفي هار إيفين الرئيس السابق لوكالة الفضاء الإسرائيلية مساء الأحد في مستشفى رامبام في حيفا، متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا الشهر الماضي.

وخلال الاشتباكات التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تم تدمير فندقين في إسرائيل، كان إيفي يقيم في أحدهما.

ونقل إلى مستشفى رامبام بعد إصابته بحروق واختناق.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن "إيفين حائز على جائزة وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكان رئيسا سابقا لوكالة الفضاء الإسرائيلية، ومات عن عمر ناهز 84 عاما".

المصدر: وكالات

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