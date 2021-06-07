الصين تخطط لبناء المزيد من المختبرات الحيوية في السنوات الخمس المقبلة

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن الصين تخطط لبناء العشرات من مختبرات السلامة الحيوية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "مقاطعة غوانغدونغ أعلنت في مايو أنها تخطط لبناء ما بين 25 إلى 30 مختبرا من المستوى الثالث للسلامة الحيوية ومختبرا واحدا من المستوى الرابع، في السنوات الخمس المقبلة".

وأشارت إلى أن "بعض المسؤولين الصينيين حذروا من ضعف الأمن في المنشآت القائمة".

وأضافت أنه "في عام 2019، أجرى يوان تشيمينغ مدير مختبر BSL-4 (المستوى الرابع) التابع لمعهد ووهان لعلم الفيروسات، مراجعة لأوجه القصور في السلامة في مختبرات الصين".

وحسب الصحيفة، قال يوان إن "العديد من الشركات عالية المستوى لا تملك أموالا كافية لتشغيل العمليات الروتينية والحيوية"، مضيفا أن تكاليف الصيانة "مهملة بشكل عام".

وتابع أنه "نظرا لمحدودية الموارد، فإن بعض مختبرات BSL-3 (المستوى الثالث) تعمل بأقل قدر ممكن من التكاليف التشغيلية".

وفي 2020 أصدرت الحكومة الصينية قانونا جديدا لتحسين معايير السلامة الأحيائية الوطنية.

ولفتت إلى أن "المتحفظين يقولون إن السرية في الصين حول الأنشطة في مثل هذه المنشآت تجعل من الصعب معرفة مدى أمانها".

المصدر: "فاينانشال تايمز"