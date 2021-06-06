وزيرة الطاقة الأمريكية تحذر من هجمات سيبرانية تهدد شبكات الكهرباء

حذرت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم من هجمات سيبرانية تهدد شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة.

ودعت غرانهولم في حديث لبرنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه شبكة "سي إن إن" إلى "مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص في أعمال الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية".

وقالت إن "أعداء الولايات المتحدة قادرون على استخدام الاختراقات الإلكترونية (السيبرانية) لإغلاق شبكات الكهرباء الأمريكية".

وأضافت: "أعتقد أن هناك أطرافا خبيثة للغاية تسعى لذلك".

وتابعت: "حتى ونحن نتحدث الآن هناك الآلاف من الهجمات على كل جوانب قطاع الطاقة والقطاع الخاص بشكل عام".

ونوهت غرانهولم إلى أن "خط أنابيب النفط المكرر "كولونيال بايب لاين" تعرض لهجوم سيبراني عطلها عن العمل لمدة أسبوع في مايو الماضي من برمجيات خبيثة تقوم بعطيل نظم الحاسب الآلي في الشبكات لطلب فدية".

وقالت: "خلاصة القول، سواء كنت في القطاع الخاص أو القطاع العام، فلا ينبغي أن تدفع للتخلص من الهجمات الإلكترونية التي تطلب منك الفدية، لأن ذلك يشجعها على الاستمرار".

وردا على سؤال حول ما إذا كان أعداء الولايات المتحدة لديهم القدرة الآن على إغلاق شبكة الطاقة الأمريكية، قالت غرانهولم "نعم لديهم القدرة".

المصدر: "أسوشيتد برس"