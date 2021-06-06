بيسكوف يعلق على إلحاق القرم بخريطة أوكرانيا على قميص منتخبها لكرة القدم

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على إلحاق شبه جزيرة القرم الروسية بخريطة أوكرانيا على قميص المنتخب الأوكراني المشارك في بطولة أوروبا لكرة القدم.

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وخلال موجز صحفي قال بيسكوف إن روسيا تنطلق من كون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو الجهة الوحيدة التي تضبط معايير البطولة القارية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستفرض قيودا على استخدام هذه القمصان في حال وصول المنتخب الأوكراني إلى ربع النهائي لألعاب "يورو-2020" في بطرسبورغ: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو الذي يضبط هذه النواحي".

واليوم، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خطوة الاتحاد الأوكراني لكرة القدم "حملة يائسة".

وفي وقت سابق من اليوم نشر رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه بافيلكو عبر حسابه في "فيسبوك"، الزي الرسمي لمنتخب بلاده المشارك في البطولة القارية، وعلى القميص شبه جزيرة القرم الروسية ملحقة بخريطة أوكرانيا.

وجاء تقديم الزي الرياضي الجديد حملة جديدة من أوكرانيا، تؤكد تمسك كييف باعتبار شبه جزيرة القرم التي عادت إلى روسيا بناء على نتائج استفتاء شعبي في مارس 2014، "أرضا أوكرانية تحت الاحتلال الروسي المؤقت".

المصدر: "تاس"