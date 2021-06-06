 
مباشر

مطار جنيف يكشف عن ترتيباته عشية قمة بوتين بايدن المرتقبة

أخبار العالم

مطار جنيف يكشف عن ترتيباته عشية قمة بوتين بايدن المرتقبة
Facebook@GeneveAeroport
مطار جنيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qkbg

كشفت إدارة مطار جنيف عن استعدادات استقبال وفدي روسيا والولايات المتحدة عشية القمة المزمعة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

إقرأ المزيد
بوتين: أتطلع لنتائج إيجابية للقائي مع بايدن وأستبعد انفراج العلاقات
بوتين: أتطلع لنتائج إيجابية للقائي مع بايدن وأستبعد انفراج العلاقات

وفي حديث لوكالة "تاس" الروسية قال المتحدث باسم المطار إيغناس جانيرا، إن الاستعدادات تجري "بعناية فائقة" بالتنسيق مع الجانبين الروسي والأمريكي.

وأضاف المتحدث: "اللقاء المرتقب بين بايدن وبوتين حدث هام بالنسبة لسويسرا وجنيف والمنظمات الدولية في جنيف، وبالتالي بالنسبة لمطار جنيف".

وكشف جانيرا أن الاستعدادات بدأت قبل 10 أيام تقريبا وأن فريقا خاصا تم تشكيله في المطار يجتمع أفراده يوميا لمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالقمة.

ولم تستبعد السلطات السويسرية إغلاق المجال الجوي فوق جنيف خلال القمة الروسية الأمريكية.

إقرأ المزيد
بايدن قبيل القمة مع بوتين يتحدث عن الخطر الروسي والسعي لعلاقات مستقرة
بايدن قبيل القمة مع بوتين يتحدث عن الخطر الروسي والسعي لعلاقات مستقرة

ومن المرتقب أن يعقد الرئيسان بوتين وبايدن قمة ثنائية في جنيف في الـ16 من يونيو الجاري.

وصرح الكرملين بأنه، ورغم أهمية هذا الحدث إلا أن موسكو لا ترجح تسوية الطرفين جملة من القضايا الخلافية بين موسكو وواشنطن.

 

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا