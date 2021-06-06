مطار جنيف يكشف عن ترتيباته عشية قمة بوتين بايدن المرتقبة

كشفت إدارة مطار جنيف عن استعدادات استقبال وفدي روسيا والولايات المتحدة عشية القمة المزمعة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

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وفي حديث لوكالة "تاس" الروسية قال المتحدث باسم المطار إيغناس جانيرا، إن الاستعدادات تجري "بعناية فائقة" بالتنسيق مع الجانبين الروسي والأمريكي.

وأضاف المتحدث: "اللقاء المرتقب بين بايدن وبوتين حدث هام بالنسبة لسويسرا وجنيف والمنظمات الدولية في جنيف، وبالتالي بالنسبة لمطار جنيف".

وكشف جانيرا أن الاستعدادات بدأت قبل 10 أيام تقريبا وأن فريقا خاصا تم تشكيله في المطار يجتمع أفراده يوميا لمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالقمة.

ولم تستبعد السلطات السويسرية إغلاق المجال الجوي فوق جنيف خلال القمة الروسية الأمريكية.

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ومن المرتقب أن يعقد الرئيسان بوتين وبايدن قمة ثنائية في جنيف في الـ16 من يونيو الجاري.

وصرح الكرملين بأنه، ورغم أهمية هذا الحدث إلا أن موسكو لا ترجح تسوية الطرفين جملة من القضايا الخلافية بين موسكو وواشنطن.

المصدر: "تاس"