إسلام آباد تدعو للتحقيق في حوادث ضبط كميات من اليورانيوم كانت بحوزة أشخاص في الهند

دعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، إلى التحقيق في حوادث ضبط كميات من مادة اليورانيوم المشعة كانت بحوزة جهات غير حكومية في الهند.

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وأكدت الوزارة في بيان أنها اطلعت على تقارير عن محاولة أخيرة لبيع كمية قدرها 6 كغ من مادة اليورانيوم بطريقة غير شرعية في الهند. وتابع البيان: "إن الحادث المماثل مع 7 كغ من اليورانيوم في ولاية ماهاراشترا الهندية في الشهر الماضي، والتقارير من هذا القبيل مقلقة للغاية، لأنها تدل على ضعف المراقبة وسوء أداء آليات الضبط وإنفاذ القانون، وكذلك على وجود محتمل لسوق سوداء من المواد النووية في الهند".

وفي وقت سابق أوردت الشرطة في ولاية جهارخاند الهندية اعتقال سبعة أشخاص حاولوا بيع ما يزيد عن 7 كغ من مادة اليورانيوم.

وكان هذا ثالث حادث ضبط كمية من المادة المذكورة بحوزة أشخاص غير تابعين للدولة في الهند خلال السنوات الأخيرة، والثاني خلال الشهرين الماضيين، علما أن شرطة ولاية ماهاراشترا أوقفت في مايو الماضي شخصين حاولا بيع أكثر من 7 كغ من اليورانيوم عبر شبكة الإنترنت.

وصادرت شرطة ماهاراشترا في العام 2016، نحو 9 كغ من اليورانيوم المنضب في منطقة ثين (غربي الولاية).

وأشارت الخارجية الباكستانية في هذا السياق إلى أن قرار 1540 لمجلس الأمن الدولي يلزم الحكومات باتخاذ التدابير الضرورية لمنع وقوع هذه المواد في أيدي جهات غير تابعة للدول.

المصدر: "نوفوستي"