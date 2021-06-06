مقتل 7 أشخاص إثر سقوط حافلة في نهر شمال غرب باكستان

قتل 7 أشخاص وجرح آخرون إثر سقوط حافلة صغيرة من طريق جبلي في نهر، اليوم الأحد، في شمال غربي باكستان، بحسب ما قال مسؤولون صحيون.

إقرأ المزيد

وقال أحمد فايزي المتحدث باسم خدمة الإنقاذ الباكستانية إن الشاحنة سقطت الأحد في نهر سيرين في منطقة مانسيهرا في إقليم خيبر بختونخوا.

وأضاف أن السقوط حدث على ما يبدو لأن الشاحنة كانت مسرعة عندما انعطفت بشكل حاد دون أن تبطئ.

وأفاد فايزي بأنه تم انتشال جثث امرأتين وصبي وأربعة رجال ونقل 3 أطفال مصابين إلى مستشفى في بلدة فولرا.

وتتكرر الحوادث المميتة في باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور ومعايير السلامة.

وفي الأسبوع الماضي، سقطت حافلة ركاب في نهر جهلوم بالقرب من مظفر أباد، عاصمة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

المصدر: أ ب