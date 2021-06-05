ألمانيا.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس سيء غرب البلاد

أصدرت السلطات الألمانية تحذيرات مشددة من سوء الطقس في بعض مناطق غرب البلاد، بعد يوم من مقتل رجل وإصابة طفلة بجروح خطيرة في حوادث منفصلة مرتبطة بالعواصف.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" بأن "البرق ضرب بالقرب من مكان كانت الطفلة تسير فيه بدراجتها، مما تسبب في سقوطها على الطريق، حيث صدمتها سيارة في وقت متأخر من أمس الجمعة".

ونقلت الوكالة عن خدمة الإطفاء في دوسلدورف قولها إن "الطفلة نقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بجروح خطيرة".

وفي حادث منفصل، قتل رجل ونقل ثلاثة إلى المستشفى أمس الجمعة، بعدما غمرت مياه الأمطار نفقا في مدينة شتوتغارت جنوبي البلاد، وأسقطت أعمدة خشبية كان عدد من عمال البناء يقفون عليها.

وتم استدعاء رجال الإطفاء في أنحاء غرب ألمانيا بعد وقوع آلاف الحوادث، بما فيها عدة انهيارات أرضية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أنه يتوقع هبوب المزيد من العواصف في وسط ألمانيا يوم السبت، مع احتمال هطول أمطار غزيرة وأمطار ثلجية.

المصدر: "أسوشيتد برس"