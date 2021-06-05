صحيفة: الهند تعيد لروسيا غواصة نووية كانت نيودلهي تستأجرها

ذكرت صحيفة Hindustan Times الهندية نقلا عن مصادرها اليوم السبت، أن الهند ستعيد لروسيا غواصتها النووية "نيربا"، حيث تشارف مدة استئجار دلهي لها على الانتهاء.

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وحسب الصحيفة فإن سبب إعادة الغواصة التي أطلقت عليها القوات البحرية الهندية اسم "تشاكرا"، هو قرب انقضاء مدة استئجارها.

وذكرت الصحيفة أن طاقما هنديا يبحر بـ"تشاكرا" إلى ميناء مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا، فيما لم يصدر أي تعليق أو تأكيد من قبل سلطات البلدين.

واستأجرت الهند غواصة "نيربا" عام 2012، بعد ثلاث سنوات من خدمتها في الأسطول الحربي الروسي.

وكانت القوات البحرية الهندية تستخدمها لتدريب طواقمها ومتابعة تحركات سفن حربية أجنبية ومنها سفن صينية.

وفي 2019، عقدت الهند مع روسيا صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لاستئجار غواصة نووية أخرى لمدة 10 سنوات.

المصدر: Hindustan Times