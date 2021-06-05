فنزويلا.. "الشياطين الراقصة" يبتهلون للخالق طلبا لإنهاء جائحة كورونا

أقام أعضاء جماعة "الشياطين الراقصة" في فنزويلا احتفال "كوربوس كريستي" الابتهالي السنوي يوم الخميس، متضرعين إلى لله إنهاء جائحة كورونا في البلاد والعالم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن إرفيس رودريغيز، الذي أمضى أكثر من 20 عاما في الجماعة، أن بعض الراقصين "يصلون من أجل إنهاء هذا الوباء، لأن الكثير من الناس ماتوا. وقد مات أقارب الراقصين".

وبدأت الاحتفالات في مدينة نيغواتا، وهي بلدة تقع على بعد 52 كيلومترا شمال شرق العاصمة كاراكاس، في منتصف صباح يوم الخميس وانتهت بعد الساعة السادسة مساء.

ومنذ القرن الثامن عشر، ترتدي مجموعات من الرجال والشباب البالغين في المدن الواقعة على طول الساحل الأوسط لفنزويلا ملابس الشياطين، ويقيمون طقوسا يستسلمون فيها لله كجزء من انتصار رمزي للخير على الشر.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) صنفت في 2012 "الشياطين الراقصة" جزءا من التراث الثقافي للبشرية.

المصدر: "رويترز"