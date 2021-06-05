البرازيل تسجل 1454 وفاة جديدة بكورونا وإجمالي الوفيات يتخطى الـ470 ألفا

أفادت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البرازيلية بأن البلاد سجلت 1454 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، و37936 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك ارتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل إلى 470 ألفا و842 حالة، والإصابات إلى 16.84 مليون حالة.

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وتتراجع الوفيات اليومية بشكل كبير من الذروة التي شهدتها البلاد في الموجة الثانية من الوباء في أبريل الماضي.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، إضافة إلى تسجيلها ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز