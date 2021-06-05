الولايات المتحدة تتهم مواطنة لاتفية بجرائم إلكترونية في روسيا وبيلاروس

اتهمت وزارة العدل الأمريكية المواطنة اللاتفية آلا ويت بارتكاب جرائم إلكترونية في روسيا وبيلاروس، فيما تواجه السجن لأكثر من نصف قرن على خلفية هجمات على شركات من ولاية أوهايو.

ووفقا لبيان وزارة العدل الأمريكية، جرى "تقديم ويت للمحاكمة في كليفلاند بولاية أوهايو، بتهمة الانتماء إلى مجموعة ارتكبت العديد من الجرائم الإلكترونية، وتطوير برنامج الفدية (تريون تريكبوت - Trojan Trickbot)".

وأضافت الوزارة: "مجموعة (تريكبوت) تعمل في روسيا وبيلاروس وأوكرانيا وسورينام، واستهدفت بشكل أساسي أجهزة الكمبيوتر المملوكة لشركات ومؤسسات وأفراد، بما في ذلك في المنطقة الشمالية من ولاية أوهايو وأماكن أخرى في البلاد".

وجرى إلقاء القبض على ويت في ميامي، حيث ستواجه أحكاما طويلة بالسجن عن القضايا المنسوبة لها، والتي تصل أحكام بعضها إلى 30 عاما.

ووفقا للائحة الاتهام: "قامت ويت وشركاء آخرون منذ نوفمبر 2015 بسرقة أموال ومعلومات سرية من شركات ومؤسسات مالية في الولايات المتحدة، وروسيا، وأستراليا، وبلجيكا، وكندا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، والمكسيك، وإسبانيا، وبيلاروس، باستخدام برنامج تريون تريكبوت - Trojan Trickbot".

المصدر: "نوفوستي"