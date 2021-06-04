مواطنو سيراليون يحتجون على بناء مرفأ صيني يثير مخاوف بيئية

احتج أهالي سيراليون على مرفأ صناعي من المقرر بناؤه في قرية تتميز بأراضيها الخصبة، جراء قلقهم من احتمال تدمير المشروع الممول من الصين الغابات البكر المطيرة وتسببه بتلوث المحيط.

ويقود تومي غبانديوا صاحب نزل صديق للبيئة، جهود مقاومة المشروع المقرر في قرية بلاك جونسون.

وقال في حديثه لوكالة "فرانس برس": "إذا جاء الصينيون إلى هنا، فستتأذى البيئة وستنبعث الروائح الكريهة من الشواطئ".

وأطلق السكان المحليون التماسات عبر الإنترنت لنقض قرار الحكومة ولفت انتباه الصحافة المحلية.

وأبدى السكان توجسهم من أن المستثمرين الصينيين يعتزمون أيضا بناء مصنع لمسحوق السمك، وهو اتهام نفته حكومة سيراليون.

وتعتبر مصانع مسحوق السمك شائعة في بعض دول غرب إفريقيا، وغالبا ما تنبعث منها نفايات كريهة الرائحة وتلوث المسطحات المائية المحيطة وتنفّر السياح.

المصدر: "أ ف ب"