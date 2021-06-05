إيطاليا وسلوفينيا تطلقان دوريات حدودية مشتركة لمنع الهجرة

أعلنت سلوفينيا وإيطاليا أنهما ستبدآن قريبا تسيير دوريات للشرطة على حدودهما المشتركة، وقطع طريق يستخدمه طالبو اللجوء للوصول إلى أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء السلوفينية أن الدوريات أعلن عنها بعد اجتماع عقد في سلوفينيا بين وزير الداخلية أليس هويس ونظيرته الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي.

ولم يتضح على الفور مكان نشر الدوريات أو عدد عناصر الشرطة الذين سيشاركون فيها. وقال هويس إن الدوريات المشتركة ربما تبدأ في غضون شهر.

وأشار هويس إلى أن الدوريات المشتركة ستكون مجهزة بتقنيات حديثة وستستخدم طائرات بدون طيار، مضيفا أن "الهدف هو اكتشاف أكثر مهربي البشر نشاطا ومنع العبور غير الشرعي للحدود في شاحنات ومركبات أخرى".

من جانبها، بينت الوزيرة لوتشيانا لامورغيزي أنه سيتم استخدام تقنيات الطائرات بدون طيار ونظّارات الرؤية الليلية في الدوريات المشتركة، لافته إلى أن ذلك يأتي "في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية".

ويدخل المهاجرون سلوفينيا من كرواتيا ثم يتجهون نحو إيطاليا أو النمسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ولا يزال آلاف الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا عالقين في البلقان في انتظار فرصة للوصول إلى وجهاتهم.

المصدر: أ ب