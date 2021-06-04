إدارة بايدن تعلن عن خطط لاستعادة الحماية للحيوانات المهددة بالانقراض
Reuters
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أعلن مسؤولون أمريكيون اليوم الجمعة عن خطط لاستعادة الحماية للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات، والتي تقهقر تنفيذها في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقالت إدارة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، وخدمة مصايد الأسماك البحرية الوطنية إنهما سيباشران في الأشهر المقبلة "مراجعة أو إلغاء أو إعادة" لوائح قانون الأنواع الخمسة المهددة بالانقراض التي تم الانتهاء منها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وهذه الخطوة هي الأحدث من قبل إدارة الرئيس جو بايدن لعكس سياسات ترامب، حيث أشاد دعاة حماية البيئة بهذه الخطوة وطالبوا الإدارة بالتحرك بسرعة.
المصدر: رويترز