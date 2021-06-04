لاريجاني يشكر خامنئي بعد حديثه عن "ظلم" لحق بمرشحين للانتخابات

وجه رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني رسالة شكر إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد إعلانه أن بعض المترشحين للانتخابات "تعرضوا للظلم" خلال عملية تأييد ورفض أهليتهم.

وكان خامنئي دعا الجهات المسؤولة للتعويض عن "الجفاء" الذي تعرض له المترشحون المعنيون.

يذكر أنه في 25 مايو الماضي، أعلن لاريجاني تقبله قرار مجلس صيانة الدستور رفض أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية، ودعا الشعب الإيراني إلى مشاركة واسعة في الانتخابات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو المقبل.

وتسعى السلطات الإيرانية إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تحقيق أدنى نسبة اقتراع في تاريخها في الانتخابات البرلمانية عام 2020.

المصدر: RT