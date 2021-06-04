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لاريجاني يشكر خامنئي بعد حديثه عن "ظلم" لحق بمرشحين للانتخابات

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لاريجاني يشكر خامنئي بعد حديثه عن
Reuters OO/DH
رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني
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وجه رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني رسالة شكر إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد إعلانه أن بعض المترشحين للانتخابات "تعرضوا للظلم" خلال عملية تأييد ورفض أهليتهم.

وكان خامنئي دعا الجهات المسؤولة للتعويض عن "الجفاء" الذي تعرض له المترشحون المعنيون.

يذكر أنه في 25 مايو الماضي، أعلن لاريجاني تقبله قرار مجلس صيانة الدستور رفض أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية، ودعا الشعب الإيراني إلى مشاركة واسعة في الانتخابات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو المقبل.

وتسعى السلطات الإيرانية إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تحقيق أدنى نسبة اقتراع في تاريخها في الانتخابات البرلمانية عام 2020.

لاريجاني يشكر خامنئي بعد حديثه عن رسالة لاريجاني إلى المرشد الإيراني الأعلى

المصدر: RT

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