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بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مارس

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بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مارس
Reuters HTN LIM
تدابير احترازية ضد كورونا في بريطانيا
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة تسجيل 6238 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة منذ أواخر مارس الماضي.

وأظهرت البيانات الحكومية تسجيل 11 وفاة جديدة بالفيروس، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيه 18 حالة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ما يقدر بواحد من بين كل 640 شخصا في إنجلترا أصيب بكوفيد-19 في الأسبوع المنتهي يوم 29 مايو، بالمقارنة بواحد من بين كل 1120 في الأسبوع السابق، وهو ما يشير إلى أعلى نسبة إصابة منذ النصف الأول من أبريل.

وأعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يوم الأربعاء أنه سيلتزم الحذر تجاه رفع القيود المفروضة لمواجهة الوباء.

المصدر: "رويترز"

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