الشرطة الفرنسية تفكك مخيما للاجئين بينهم 30 طفلا

فككت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة مخيما للاجئين في ميناء كاليه شمالي البلاد، كان يقطنه مئات المهاجرين وبينهم 30 طفلا.

وبدأت عملية إزالة المخيم في حوالي السادسة صباحا، ونقل المهاجرون إلى مراكز استقبال أخرى في المنطقة، حسب وكالة "رويترز".

وقالت السلطات المحلية في كاليه إن عدد المهاجرين زاد بشدة في الأسابيع الماضية، وأضافت: "عثرنا على عدة مئات من المهاجرين في المكان منهم نحو 30 طفلا".

وأزالت السلطات الفرنسية مرارا مخيمات غير قانونية، لكنها كانت تقام مجددا في أنحاء أخرى في غضون شهور.

المصدر: "رويترز"