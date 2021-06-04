فرنسا تعلن عن موعد استقبال السعوديين

أعلنت فرنسا أنها تعتزم استقبال السعوديين اعتبارا من الأربعاء القادم دون إخضاعهم لإجراءات العزل والحجر الصحي عند الوصول، شريطة إبرازهم وثيقة خلوهم من كورونا.

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وقال سفير فرنسا لدى السعودية لودوفيك بوي عبر حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "إلى أصدقائنا السعوديين، إذا كنتم قد حصلتم على اللقاح ولديكم تأشيرة صالحة، بمكنكم السفر إلى فرنسا ابتداء من 9 يونيو، مع فحص "PCR" بمدة تقل عن 72 ساعة ومن دون حجر صحي عند الوصول.. أهلا وسهلا بكم جميعا".

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، السماح للسياح الذين تم تطعيمهم من معظم أنحاء العالم بزيارة فرنسا، شرط أن يحملوا نتائج اختبارات سلبية لكورونا.

المصدر: "عكاظ"