اليونان.. مصرع شخصين بحادث سيارة يشتبه بأنها كانت تقل مهاجرين

أعلنت الشرطة اليونانية أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ستة آخرون إثر انقلاب سيارة يشتبه في أنها كانت تقل مهاجرين من الحدود التركية باتجاه مدينة تيسالونيك اليونانية.

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وأضافت الشرطة أن سائق سيارة أخرى شاهد السيارة المنقلبة على الطريق بين مدينتي كافالا وسيرس في السادسة والنصف صباحا تقريبا، وأبلغ السلطات.

وركاب السيارة المنكوبة الثمانية يعتقد أنهم كانوا متجهين من مقاطعة إفروس الحدودية اليونانية باتجاه تيسالونيك.

لم تتوافر لدى السلطات أي معلومات عن جنسيات المهاجرين الذين كانوا جميعا من الرجال.

ولم يتضح سبب الحادث، وما إذا كان أحد الثمانية هو سائق السيارة أم أن شخصا آخر كان يقود السيارة ولاذ بالفرار من موقع الحادث خوفا من الاعتقال كمهرب.

المصدر: "أسوشيتد برس"