 
مباشر

اليونان.. مصرع شخصين بحادث سيارة يشتبه بأنها كانت تقل مهاجرين

أخبار العالم

اليونان.. مصرع شخصين بحادث سيارة يشتبه بأنها كانت تقل مهاجرين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjwn

أعلنت الشرطة اليونانية أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ستة آخرون إثر انقلاب سيارة يشتبه في أنها كانت تقل مهاجرين من الحدود التركية باتجاه مدينة تيسالونيك اليونانية.

إقرأ المزيد
تركيا تعلن إنقاذها 72 لاجئا
تركيا تعلن إنقاذها 72 لاجئا "أعادتهم اليونان"

وأضافت الشرطة أن سائق سيارة أخرى شاهد السيارة المنقلبة على الطريق بين مدينتي كافالا وسيرس في السادسة والنصف صباحا تقريبا، وأبلغ السلطات.

وركاب السيارة المنكوبة الثمانية يعتقد أنهم كانوا متجهين من مقاطعة إفروس الحدودية اليونانية باتجاه تيسالونيك.

لم تتوافر لدى السلطات أي معلومات عن جنسيات المهاجرين الذين كانوا جميعا من الرجال.

ولم يتضح سبب الحادث، وما إذا كان أحد الثمانية هو سائق السيارة أم أن شخصا آخر كان يقود السيارة ولاذ بالفرار من موقع الحادث خوفا من الاعتقال كمهرب.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا