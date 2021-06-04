بوتين: لا خلافات لدينا مع واشنطن إنما لديها رغبة في كبح تطورنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ليس لديها خلافات مع الولايات المتحدة، إنما واشنطن ترغب في كبح تطور روسيا.

وصرح بوتين خلال كلمته أمام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي العالمي اليوم الجمعة: "ليس لدينا خلافات مع الولايات المتحدة. لديهم خلاف واحد فقط هو أنهم يريدون كبح تنميتنا ويتحدثون عن ذلك علنا".

وحول توقعاته من اجتماعه الأول مع نظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف في 16 يونيو، قال بوتين: "سنبحث قضايا العلاقات الثنائية. وانطلق من حقيقة أننا يجب أن نحاول إيجاد طرق لتسوية هذه العلاقات، فهي اليوم في مستوى منخفض للغاية ، ونحن جميعا نعرف ذلك جيدا".

وأضاف: "سنتحدث عن الاستقرار الاستراتيجي، وتسوية النزاعات في المناطق الأكثر سخونة. كما آمل بأن نتحدث عن عملية نزع السلاح، ومحاربة الإرهاب، ومكافحة الوباء وقضايا البيئة. هذا جدول أعمال تقريبي".

المصدر: وكالات