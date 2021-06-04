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إيران: تصريح خامنئي ليس له أي تأثير على قرار مجلس صيانة الدستور

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إيران: تصريح خامنئي ليس له أي تأثير على قرار مجلس صيانة الدستور
Reuters
المرشد الإيراني علي خامنئي
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أكد مسؤول إيراني أن "حديث المرشد علي خامنئي حول الجفاء والظلم الذي تعرض له بعض المرشحين أثناء دراسة صلاحيتهم لرئاسة الجمهورية ليس موجها إلى مجلس صيانة الدستور".

وقال مهدي فضائلي، عضو مكتب حفظ ونشر آثار المرشد الإيراني علي خامنئي إن "تصريح خامنئي ليس له أي تأثير على النتيجة التي أعلنها هذا المجلس".

كما قام حساب منسوب للمرشد على "إنستغرام" بإعادة نشر تغريدة العضو في مكتب حفظ ونشر آثار المرشد، التي أكد فيها أن "ملاحظة مرشد الثورة لن تؤثر على نتيجة تأييد أهلية المرشحين".

إيران: تصريح خامنئي ليس له أي تأثير على قرار مجلس صيانة الدستور
‏صورة من Omaras

هذا وشكر منصور حقيقت بور، مستشار رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي لاريجاني، المرشد علي خامنئي، مشيرا إلى "أننا ننتظر اجتماعا طارئا لمجلس صيانة الدستور".

ودعا مؤيدي لاريجاني إلى "الاستعداد لمرحلة ما بعد إعادة النظر في مجلس صيانة الدستور"، مؤكدا أن المركز مستعد للعودة إلى العمل.

المصدر: RT

 

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