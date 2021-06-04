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مقتل صحفيين أذربيجانيين بانفجار لغم في قره باغ

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مقتل صحفيين أذربيجانيين بانفجار لغم في قره باغ
Reuters
قره باغ - أرشيف
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ذكر التلفزيون الحكومي في أذربيجان، أن صحفيين أذربيجانيين لقيا مصرعمهما بانفجار لغم في قره باغ.

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وأوضحت القناة التلفزيونية الرسمية أن مصورا يدعى سراج أبيشوف وهو مواليد عام 1989، وصحفيا يدعى محرم إبراهيموف ويعمل في وكالة أنباء "أزرتاج" لقيا مصرعهما في انفجار لغم أثناء عملهما في منطقة كيلبجار في قره باغ.

يشار إلى أن العمليات العسكرية كانت استؤنفت في إقليم قره باغ بنهاية سبتمر 2020، في تجدد لصراع طويل الأمد بين أذربيجان وأرمينا.  

وقام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، وتمكن اتفاق ثلاثي تم التوصل إليه بوساطة روسية ليلة 10 نوفمبر من الصمود، حيث وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما سلمت يريفان مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى باكو. وتتمركز علاوة على ذلك، قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

 

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