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روسيا تكشف عن إمكانية إجراء تجارب لمزيج من "سبوتنيك V" ولقاحات صينية في دول عربية

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روسيا تكشف عن إمكانية إجراء تجارب لمزيج من
Sputnik
كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة
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صرح رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف بأنه قد يبدأ في دول عربية اختبار مزيج من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا ولقاحات أخرى صينية الصنع.

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وقال دميترييف في تصريحات صحفية على هامش منتدى بطرسبورغ  الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة: "لقد تلقينا كثيرا من الطلبات من منتجي لقاحات أخرى، بما في ذلك من الصينيين، لإجراء تجارب مشتركة للحقن. وهذه شركات كبرى، وربما نبدأ التجارب الأولى وفي الدول العربية تحديدا، للجمع بين سبوتنيك V وعدد من اللقاحات الصينية".

وعبر دميترييف عن ثقته بأن "سبوتنبك V" سيتم الاعتراف به قريبا للسفر في معظم البلدان، وقال: "ليس لدينا أدنى شك في أن سبوتنيك سيتم قبوله قريبا للسفر إلى معظم البلدان. ​​لا يمكن تجاهل 3,2 مليار شخص يعيشون في البلدان التي سجلت لقاحنا".

المصدر: "تاس"

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