استقالة قائد القوات الجوية في كوريا الجنوبية بسبب وفاة امرأة

استقال قائد القوات الجوية في كوريا الجنوبية يوم الجمعة في مواجهة غضب عام بعد وفاة ضابطة تقول عائلتها إنها قتلت نفسها بعد تعرضها لاعتداء جنسي من زميل لها.

وقال مكتب الرئيس مون جيه إن، إنه قبل استقالة رئيس أركان القوات الجوية الجنرال لي سيونغ - يونغ، الذي أصدر في وقت سابق بيانا قال فيه إنه يقر "بالمسؤولية الجسيمة" عن وفاة المرأة.

وجاءت استقالة لي بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع أن ضابطا في سلاح الجو اعتقل للاشتباه في أنه تحرش بالمرأة داخل سيارة في مارس أثناء عودتهما إلى قاعدتهم بعد اجتماع عشاء.

ووفقا لعريضة رئاسية قدمتها عائلة المرأة، فقد أبلغت الضابطة القضية لرؤسائها لكنها قتلت نفسها في مايو بعد أن حاولوا التستر على الحادث وضغطوا عليها للتوصل إلى تسوية خاصة مع المعتدي عليها.

وحتى اليوم الجمعة، وقع أكثر من 340 ألف شخص على العريضة التي دعت إلى معاقبة مسؤولي القوات الجوية المتورطين في أي تستر.

لطالما تعرض جيش كوريا الجنوبية لانتقادات بسبب إخفاقه في حماية القوات النسائية والضابطات من التحرش الجنسي والعنف.

وفي عام 2013، قتلت ضابطة في الجيش نفسها بعد أن تعرضت لمضايقات من قبل رئيس رجل ضغط عليها لممارسة الجنس معه وقد حكم عليه بالسجن لمدة عامين.

أما في عام 2017، قتلت ضابطة في البحرية نفسها بعد أن اغتصبها ضابط كبير، وحكم عليه لاحقا بالسجن 15 عاما.

المصدر: AP