مسؤول ألماني: سياسة الاتحاد الأوروبي لن تنجح إذا تمت عرقلة المبادرات المشتركة

قال مسؤول ألماني إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يناقش سبل إدارة المعارضة المتعلقة بالسياسة الخارجية للاتحاد وذلك بعد أن منعت هنغاريا بيانا مشتركا ينتقد سياسة الصين في هونغ كونغ.

وكتب وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر، في تغريدة على "تويتر" أن "السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي لن تنجح إذا كان من الممكن عرقلة المبادرات المشتركة".

وأضاف: "المجر منعت مرة أخرى بيان الاتحاد الأوروبي بشأن هونغ كونغ وقبل ثلاثة أسابيع منعت قرارا متعلقا بالشرق الأوسط.. نحن بحاجة إلى نقاش جاد حول طرق إدارة المعارضة، بما في ذلك تصويت الأغلبية المؤهلة".

المصدر: "رويترز"