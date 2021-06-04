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الزعيم الكوري الشمالي يهنئ راؤول كاسترو في عيد ميلاده الـ90

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الزعيم الكوري الشمالي يهنئ راؤول كاسترو في عيد ميلاده الـ90
Reuters
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
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بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برسالة تهنئة إلى راؤول كاسترو، السكرتير السابق للحزب الشيوعي الكوبي، بعيد ميلاده التسعين، مؤكدا دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم قال في رسالته: "يتذكر حزبنا وشعبنا ويقدران الإسهامات العظيمة التي قدمها راؤول كاسترو روز لتعزيز الوحدة الرفيقة الحقيقية وعلاقات الصداقة والتعاون بين الحزبين والبلدين".

وقالت الوكالة إن كيم وصف كاسترو بأنه "صديق حميم ورفيق ثوري للشعب الكوري"، وتمنى له موفور الصحة والسعادة.

وفي أبريل الماضي، استقال كاسترو من منصب السكرتير الأول للحزب الشيوعي الحاكم، وسلم المنصب للرئيس ميغيل دياز كانيل.

وحافظت كوريا الشمالية وكوبا على علاقات وثيقة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1960.

المصدر: "يونهاب"

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